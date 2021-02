Serie A, rinviata ancora la decisione sui diritti tv: la data della prossima assemblea

La Lega Serie A, riunitasi quest’oggi in un hotel di Milano per discutere sulla questione diritti tv, non ha ancora trovato la giusta soluzione. La riunione, alla quale hanno partecipato tutti i club della massima serie italiana (presente anche De Laurentiis), si è svolta con la presentazione, da parte di Sky e DAZN, dell’offerta sui diritti televisivi per gli incontri che ci saranno, sul territorio italiano, nel prossimo triennio. Al termine delle presentazioni però, i club hanno deciso di rivedersi la prossima settimana, in una nuova assemblea, per prendere una decisione definitiva riguardo alle proposte esaminate questo pomeriggio. A riportarlo è tuttomercatoweb.com.