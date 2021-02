In tribuna al Gewiss Stadium, ieri, per Atalanta-Napoli – semifinale di ritorno di Coppa Italia – c’era anche Aurelio De Laurentiis. Il motivo è sicuramente riconducibile nella volontà del presidente di mostrare vicinanza alla squadra, ma non solo. La sua presenza a Bergamo è dovuta anche per un’altra questione: il patron del Napoli oggi aveva un appuntamento per l’assemblea di Lega, a Milano, per discutere della questione diritti tv con le altre società di A. Lo scrive il quotidiano Repubblica.