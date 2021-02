Napoli-Juventus, curiosità e statistiche del match di sabato sera

Tra Juventus e Napoli sono 5 i punti in classifica che li separano. Sabato sera alle 18, al Diego Armando Maradona, andrà in scena la partita di ritorno. Prima volta nella storia che si gioca prima la gara di ritorno. L’ultimo confronto tra le due compagini resta quello del gennaio 2020: vittoria azzurra per 2-1 quando sulla panchina bianconera sedeva ancora Maurizio Sarri. L’ultimo pareggio risale al 2017, a Fuorigrotta : 1-1 con i gol di Khedira e Hamsik. Nei 148 precedenti è in vantaggio la Juve: 69 vittorie contro 32, con 47 pareggi. Nelle gare giocate a Napoli, invece, sono in vantaggio gli azzurri con 24 successi contro i 23 dei bianconeri (27 i pareggi).