Napoli-Juve, scelte obbligate per Gattuso

Al Diego Armando Maradona di Napoli arriverà per la prima volta quest’anno la Juventus. Gli azzurri non sono nelle migliori condizioni, al contrario affronteranno la Vecchia Signora in quello che senz’ombra di dubbi è il momento più difficile dell’intero campionato. Lunga la sfilza degli indisponibili in casa azzurra. Ghoulam, Koulibaly, Manolas, Mertens, Hysaj e Demme infatti non saranno del match. In porta dovrebbe giocare ancora Ospina, in difesa le scelte saranno forzate. Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, centrali Rrahmani e Maksimovic. Nel centrocampo a 3 spazio ad Elmas, Bakayoko, che agirà da vertice basso, e Zielinski. Tridente composto da Lozano, Osimhen e Insigne.