Moviola MN – Partita carica di tensione, Palomino rischia su Osimhen: la direzione di La Penna

Ieri sera il Napoli ha subito l’ennesima sconfitta della sua stagione contro l’Atalanta in Coppa Italia, in una partita carica di tensione fin dai primi minuti. C’è qualche episodio da rivedere nell’arco dei 90 minuti, analizziamo nel dettaglio la direzione dell’arbitro La Penna:

I gol

Sono regolari tutti e quattro i gol della sfida. Al 10′ sblocca il punteggio Zapata con un destro da fuori area, pochi minuti più tardi raddoppia Pessina, in posizione regolare sull’assist di Duvan, a sua volta in gioco sul passaggio di Gosens. Nella ripresa Lozano accorcia le distanze per il Napoli, anche per lui tutto regolare dopo il tiro di Bakayoko. E alla fine chiude i conti ancora Pessina dopo un inserimento per vie centrali.

Le ammonizioni

L’unica ammonizione a carico della Dea se la prende Palomino, intervento scomposto e in ritardo su Lozano nei pressi dell’area di rigore. Gli altri quattro cartellini estratti dal signor La Penna sono tutti per il Napoli. Prima Hysaj, che allarga il braccio ai danni di Pessina impedendogli di correre in campo aperto verso la porta di Ospina, poi Zielinski, scivolata che atterra Sutalo, Di Lorenzo, che stende Zapata durante una riparteza, e infine Insigne per un plateale tocco di braccio nell’area di rigore avversaria.

L’episodio

Al minuto 65′ il Napoli protesta per un mancato secondo giallo a Palomino. Il difensore commette fallo su Osimhen, che gli aveva preso il tempo spalle alla porta con un controllo a seguire su una verticalizzazione. L’intervento non è però né scomposto né particolarmente duro; l’arbitro ha deciso di fischiare solamente il calcio di punizione e non ha sbagliato.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – La Penna 6: Partita ricca di interventi fallosi soprattutto all’inizio, diverse volte arrivano proteste da parte di Osimhen che finisce a terra a più riprese. La direzione comunque è ampiamente sufficiente, match ben gestito dal punto di vista disciplinare.

Assistenti e VAR 6.