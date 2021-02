I quotidiani bocciano ancora Gattuso: “Errore Osimhen? È un rimpianto debole!”

Brutto ko del Napoli contro l’Atalanta ieri sera, azzurri eliminati dalla Coppa Italia in semifinale. Sul banco degli imputati per la sconfitta non poteva non esserci Gennaro Gattuso. I quotidiani bocciano l’allenatore del Napoli:

Corriere dello Sport: “Il vuoto nel primo tempo, nel secondo sceglie di cambiare modulo e toglie riferimenti ai nerazzurri di Gasperini. Rimpianto? Il 2-2 sbagliato da Osimhen, ma è un rimpianto molto debole. Voto: 5.5”.

Gazzetta dello Sport: “Primo tempo regalato, cerca di sistemare le cose e cambia più l’atteggiamento del sistema di gioco nel secondo. Ma questo non basta. Voto: 5.5”.

Corriere della Sera: Voto 5.