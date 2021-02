CorrSport – Troppi goal subiti nelle ultime gare, spunta un fattore

Nelle ultime tre trasferte gli azzurri hanno fatto davvero male: 8 sono i goal subiti tra Verona, Genoa e Atalanta; difesa da registrare.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, la difesa non sembra più essere una certezza sebbene il Napoli sia una delle migliori statistacamente; si concede troppo agli avversari e non è solo un problema di reparto generale. Ogni singolo membro sta commettendo errori individuali spesso e volentieri, nessuno è esente da colpe in questo duro momento calcistico per gli azzurri.

Da metà campo in poi il Napoli riesce sempre a creare, non sempre a concretizzare. Troppe lacune stanno fuoriuscendo in un momento clou della stagione. La difesa non è più una garanzia.