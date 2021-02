Bruscolotti duro: “Difesa da scuola calcio, manca un leader. Con Gattuso ci vuole chiarezza, ADL fa bene”

Giuseppe Bruscolotti, capitano storico del Napoli prima dell’arrivo di Maradona, nonchè recordman di presenze con la maglia partenopea, parla a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Come mi ha insegnato un vecchio allenatore ‘non possiamo vincere ma non dobbiamo perdere’. Si parla di questa linea difensiva, ma ieri su due dei tre goal non la ho proprio vista. Le marcature di ieri non si vedono nemmeno a scuola calcio, ognuno faccia il suo ruolo”.

“Benitez ha portato a Napoli una ventata di freschezza e di livello internazionale che poi abbiamo visto nel tenore degli acquisti fatti. Avrebbe voluto Mascherano, poi non preso, che servirebbe tanto ancora oggi: non tanto sul piano tattico ma su quello caratteriale, ci vuole qualche leader che sappia addossarsi la situazione”.

“Il calcio è fatto anche di episodi, bisogna uscirne fuori. Ci sono momenti in cu giochi bene e non segni e altri in cui basta che la tocchi ed entra”.

“Gattuso? Io penso ci voglia chiarezza. E’ normale che De Laurentiis prenda contatti con altri allenatori, penso sia ingiusto che i tifosi strumentalizzino questo episodio e penso che il tecnico azzurro non debba innervosirsi, fa parte del mondo del calcio”.