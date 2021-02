Atalanta-Napoli: Sportmediaset demolisce Maksimovic, si salvano in tre

All’indomani del default di Coppa in casa dell’Atalanta, fioccano le insufficienze sulle pagelle dei principali quotidiani e siti. Di seguito il giudizio di Sportmediaset che salva solo Lozano, Demme, Elmas ed Ospina:

Ospina 6 – Quando deve agire tra i pali, soprattutto nel secondo tempo, risponde presente. Solite illuminazioni quando deve rilanciare di piede.

Di Lorenzo 5 – Sembra aver perso quella verve che l’aveva portato a godere di grande considerazione da parte del CT azzurro Mancini. Mai convinto nelle sue avanzate.

Maksimovic 5 – Non lo aiuta certo la vicinanza di Rrahmani, ma tra il gioco del calcio e il gioco delle belle statuine ci sono diversi gradi di separazione.

Rrahmani 5,5 – Palla che scotta tra i piedi e difficoltà di coordinamento con il resto della difesa. Non gioca mai e si capisce perché.

Hysaj 5 – Il giocatore dei tempi di Sarri è solo un lontano ricordo, a maggior ragione quando viene schierato a sinistra.

(Dal 41’ st Mario Rui 6 – Un po’ più presente di Hysaj, un o’ più abituato a coprire la fascia destra con autorità).

Elmas 6 – Il meno negativo del centrocampo, soprattutto quando decide di andare a dare una mano nella fase difensiva, mentre con la squadra in possesso trova sempre spazi intasati.

(Dal 1’ st Politano 5,5 – Prova a dare una mano con la squadra sbilanciata in avanti, ma la sua non è una posizione facile da gestire).

Bakayoko 5,5 – Affonda nel primo tempo quando lo prendono in mezzo De Roon e Freuler a ritmi indiavolati, non riesce ad arginare la furia dei bergamaschi. Poi lo strappo imperioso frutta il gol del 2-1.

(Dal 19’ st Demme 6 – Entra bene, più quantitativo di Bakayoko, almeno in questa occasione, porta avanti l’azione che potrebbe dare il 2-2).

Zielinski 5 – Perso in mezzo ai rulli compressori di Gasperini, gestisce palloni a fatica e non fornisce la qualità che si è abituati a vedergli offrire.

(Dal 19’ st Lobotka 5,5 – Si mette in mezzo al campo ma non è facile trovare spazio con i ritmi dell’Atalanta).

Lozano 6 – Fiammata iniziale con un paio di spunti che illudono, poi rimane imbrigliato nelle maglie della difesa e sparisce fino a riapparire per il gol del 2-1.

Osimhen 5 – Le prende e le dà, sgomita e fa a sportellate, ma dal punto di vista qualitativo non dà un gran contributo.

(Dal 34’ st Petagna sv).

Insigne 5,5 – Gira alla larga dai giganti della difesa bergamasca, ci prova un po’ dalla distanza ma senza grande costrutto.

All.: Gattuso 5,5 – Regala un tempo intero agli avversari, poi prova a riaprirla con un caos organizzato che porta anche qualche risultato.