Alvino: “Napoli-Juve sarà una gara indicativa”

Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“La situazione in casa Napoli è parecchio delicata. Sabato ci sarà una partita importante contro la Juventus che sarà molto indicativa. De Laurentiis non guarderà solo il risultato, ma anche la prestazione. Anche Gattuso si aspetta delle risposte importanti da parte dei suoi calciatori. A meno di clamorose catastrofi si andrà avanti fino a giugno con Ringhio. La prestazione di ieri è stata indecente. Non si vede un gruppo in campo, ma undici calciatori slegati. Il gesto di Hysaj a Rrahmani è un campanello d’allarme”.