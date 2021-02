Attraverso il proprio profilo Twitter, il giornalista Carlo Alvino rigetta le fakenews di una pagina falsa a nome di Gennaro Gattuso, la quale afferma che sabato sarà l’ultima volta sulla panchina azzurra del tecnico calabrese.

IL TWEET:

Per quei pochi che non lo sapessero Rino Gattuso non ha nessun social. Questa è solo l’opera di qualche “buontempone” pic.twitter.com/AEjkuEcB23— Carlo Alvino (@Carloalvino) February 11, 2021