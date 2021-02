Ventura: “Insigne fa faville, Maksimovic deve essere aiutato”

Gian Piero Ventura, ex commissario tecnico della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc, durante la trasmissione “Arena Maradona”.

In particolare modo, si è soffermato su due calciatori che ha avuto occasione di allenare con la Nazionale maggiore e con il Toro, Lorenzo Insigne e Nikola Maksimovic.

Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal tecnico: “Non posso esprimermi sull’Insigne fuori dal rettangolo di gioco, perché non vivo le dinamiche dello spogliatoio azzurro. Certamente, è il capitano dentro al campo e la sua personalità la si percepisce dall’elevato livello di calcio che produce, vederlo giocare è un piacere per gli occhi.

Nikola sta attraversando un periodo di grande difficoltà, complice il fatto che ultimamente, viene impiegato a destra e sinistra senza stabilità. Durante la mia esperienza granata, lo impiegavo nella difesa a tre e ha dimostrato di essere un giocatore diverso da quello visto nell’ultimo periodo. Nikola rientra nella categoria di quei giocatori che per esprimersi al meglio deve essere schierato nella posizione a lui più idonea. Non a caso, ha dato il meglio quando con Ancelotti veniva impiegato come terzino destro”.