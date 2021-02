Tuttosport – ADL ha cambiato opinione su Gattuso: due motivazioni dietro il mancato esonero

Aurelio De Laurentiis dopo le voci che circolavano negli ultimi giorni ha cambiato nuovamente idea. Continuerà la fiducia a Gattuso anche se dovessero andare male le prossime partite contro Atalanta e Juventus.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna di Tuttosport, ADL ha avuto dei ripensamenti dopo la rabbia post Verona e le notizie di sondaggi con altri allenatori. “De Laurentiis non smentì i contatti con gli altri allenatori, sperava che le cose si sistemassero da sole ma non è andata così. Nelle ultime ore De Laurentiis sta valutando di confermare Gattuso anche in caso di ulteriori sconfitte. La scelta è stata fatta per due motivi: non aver trovato sostituti ideali nell’immediato e l’episodio del Genoa di Preziosi. Il presidente rossoblù mandò via prima Gasperini e poi Juric con la squadra che si trovò a lottare per non retrocedere”.