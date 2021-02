Moggi: “Mi viene da ridere quando sento le polemiche su Gattuso”

Luciano Moggi, ex direttore generale di Napoli e Juventus, intervenuto a Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al match di questa sera: “L’Atalanta contro il Torino ha giocato un grandissimo primo tempo. Ilicic è stato determinante. Infatti, appena è uscito dal campo, i granata hanno preso campo. Mi viene da ridere quando sento le polemiche su Gattuso. Se ad ottobre avesse giocato contro la Juve avrebbe vinto. Le assenze stanno pesando. Adl parlando in pubblico, ha messo in difficoltà Rino”.