Da Bergamo incoraggiano l’Atalanta: “Nel mirino l’ennesimo traguardo da raggiungere”

L’Atalanta battendo il Napoli potrebbe conquistare l’accesso alla prossima finale di Coppa Italia, raggiungendo difatti l’ennesimo traguardo della gestione Gasperini.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo, l’obiettivo dell’Atalanta è raggiungere l’ennesimo traguardo: “L’ennesimo traguardo della squadra di Gasperini sarebbe raggiungere la finale di Coppa Italia. I bergamaschi arriverebbero non più da meteora non abituata a certe sfide ma da squadra con esperienze importanti già vissute come la Champions League. Alzare un trofeo sarebbe molto meglio di un piazzamento importante in campionato e darebbe risalto all’ennesima potenza la gestione di Gasperini”.