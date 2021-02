CdM – Brutte notizie per Mertens, si allungano i tempi di recupero: i dettagli

Si allungano i tempi di recupero per Dries Mertens. Infatti, stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere Del Mezzogiorno, l’attaccante azzurro resterà in Belgio per altri 10 giorni per continuare la riabilitazione alla caviglia sinistra. Il miglior marcatore della storia del Napoli potrebbe rientrare nel match di ritorno di Europa League contro il Granada. Brutte notizie, quindi, per Gennaro Gattuso, che questa sera contro l’Atalanta è intenzionato a schierare Victor Osimhen dal primo minuto.