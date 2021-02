Atalanta – Napoli, le probabili formazioni: Osimhen dal primo minuto! Alcune novità in difesa

Questa sera al Gewiss Stadium di Bergamo si disputerà l’ultima semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Napoli, gara valida per strappare l’accesso alla finale prevista il 19 Maggio.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si è soffermata sulle probabili formazioni di Atalanta-Napoli. Nel Napoli è previsto il ritorno di Osimhen dal primo minuto. Il nigeriano è in ballottaggio con Politano e in tal caso Lozano occuperà la posizione di falso nueve. A centrocampo il terzetto dovrebbe essere composto da Bakayoko, Elmas e Zielinski. Le novità ci saranno in difesa con Amir Rrahmani al centro della difesa e Hysaj sulla fascia sinistra. Tra i pali confermato Ospina. Gasperini ha un dubbio in attacco tra Zapata e Ilicic. Da valutare le condizioni di Maehle, pronto Caldara per sostituirlo.