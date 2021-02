Dopo gli scarsi risultati ottenuti da Gaetano Auteri, il quale ha trasportato il Bari a 14 punti dalla Ternana prima in classifica, Luigi De Laurentiis ha deciso di esonerare il tecnico siciliano. Al suo posto subentrerà Massimo Carrera, ex calciatore del club pugliese, che ha recentemente allenato lo Spartak Mosca arrivando anche in Champions e vincendo un campionato nel 2017. Lo riferisce la redazione di Sky Sport.