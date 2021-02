L’ex calciatore del Napoli, Inacio Pià, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del match di domani sera contro l’Atalanta.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Gattuso domani schiererà una squadra prudente e attendista, che cercherà di ripartire in velocità. Ultimamente il Napoli è colpito da infortuni e positività, di sicuro sono in difficoltà. Gli azzurri dovranno provare a vincere per uscire da questo brutto momento”.