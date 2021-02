Montervino: “Domani mi aspetto una prestazione di carattere”

L’ex calciatore del Napoli ed ora opinionista in Tv, Francesco Montervino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della partita di domani contro l’Atalanta:

“Domani sera è l’occasione giusta per poter dimostrare con l’atteggiamento qual è la tua reale volontà. Mi aspetto una risposta temperamentale da parte di tanti giocatori e molti calciatori devono dare una risposta. Bisognerà arrivare prima su tutti i palloni, vincere i duelli, aggredire l’avversario. Faccio fatica a trovare uno che in questi termini possa entrare nello spogliatoio e dire certe cose e faccio un po’ meno fatica a trovarne uno in particolare che invece lo dimostra in campo. Ti faccio un esempio: a me quando è entrato Osimhen nell’ultima partita, quel quarto d’ora, 20 minuti, mi è piaciuto. L’ho visto bene, così come Insigne. A volte servono cose del genere che danno una scossa alla squadra. Servono giocatori che sul campo diano risposte, basta parole”.