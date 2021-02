Martino: “Domani vedremo un Napoli attento e raccolto”

Il giornalista Carmine Martino ha detto la sua ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulla partita di domani degli azzurri contro l’Atalanta:

“Credo che sarà comunque un Napoli molto raccolto a Bergamo che farà molta densità nella propria metà campo per non concedere spazi agli avversari. Vedremo un po’ il Napoli prima versione di Gattuso per certi versi, quello che ha ottenuto ottimi risultati in Coppa Italia e se proprio devo sbilanciarmi credo ad una difesa a 4 ma con una squadra molto ma molto prudente però messa in campo in modo tale da poter sfruttare le ripartenze. Bisogna capire in che condizione è Osimhen ma sicuramente è molto più tonico rispetto alle prime che abbiamo visto dopo l’infortunio”.