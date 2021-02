FOTO – Lozano pronto sull’aereo in partenza per Bergamo: lo scatto del Napoli

A poco più di 24 ore dalla partita che vedrà il Napoli di Gennaro Gattuso sfidare l’Atalanta di Gianpiero Gasperini per il match valido per le semifinali di ritorno di Coppa Italia, gli azzurri sono in partenza per Bergamo. A fare da testimonial alla tradizionale foto di rito prima di una partenza, questa volta c’è Hirving Lozano! Il messicano è pronto per la sfida, lui che, con i suoi sprazzi di gran calcio, dovrà essere uno dei trascinatori degli azzurri alla seconda finale di Coppa Italia consecutiva. Di seguito lo scatto in questione pubblicato sui social della squadra partenopea: