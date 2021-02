L’ex medico sociale del Napoli Alfonso De Nicola, ha parlato a Canale 21 dell’infortunio del difensore greco Kostas Manolas.

“Infortunio Manolas? Non credo che i tempi saranno lunghi come ho sentito dire. La sua distorsione interessa sicuramente i legamenti ma come qualsiasi altra distorsione. Rispetto all’infortunio che ha avuto Mertens, una distorsione di primo grado, i tempi sono più brevi perché è di secondo grado”.