De Nicola: “Mertens? Per farlo giocare serve ok dello staff medico. Osimhen? Credo abbia lavorato così”

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha parlato a Canale 21 delle situazioni che riguardano Dries Mertens e Victor Osimhen.

“Rientro anticipato di Mertens? Per far giocare un calciatore c’è sempre bisogno dell’ok dello staff medico. Nel calcio di oggi, però, se per una settimana non giochi salti tre partite, prima una sola. Osimhen? Quando Meret si fece male al braccio, lo lasciammo a Napoli con un medico e un terapista in modo che facesse terapia in piscina mentre la squadra era a Dimaro. Ora, visto che lo staff è lo stesso, credo abbia lavorato così”.