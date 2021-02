De Nicola: “Ecco i tempi di recupero di Manolas. Hamsik ragazzo eccezionale”

Alfonso De Nicola, ex medico sociale della Ssc Napoli, ha preso parte alla trasmissione “Radio Goal” in onda su Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato di alcuni temi riguardanti il momento della squadra:

“Visto l’infortunio di Manolas, c’è sempre un interessamento legamentoso della capsula articolare, quindi è chiaro che bisogna fare sempre molta attenzione, ma in tre settimane credo che ce la faccia a tornare, non prima. Hamsik era uno che si applicava tantissimo in allenamento, nelle varie competizioni della squadra, in qualsiasi cosa. Ricorderò sempre e non potrò mai dimenticare che feci una festa di compleanno e venne solo lui. Quando si trattava di lavoro era maniacale. Io non lo dimenticherò mai, era un ragazzo eccezionale”.