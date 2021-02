Certa la data, non ancora la sede: la finale di Coppa Italia si giocherà il 19 maggio 2021 (ore 21), probabilmente (come accaduto negli ultimi anni) all’Olimpico di Roma ma in lizza c’è anche il Meazza di Milano. Dopo Juve-Inter di stasera (qualificati i bianconeri con lo 0-0 dopo il 2-1 di Milano) domani è in programma Atalanta-Napoli, ritorno della seconda semifinale che decreterà il nome della seconda finalista che contenderà alla squadra di Andrea Pirlo la 74ª edizione del trofeo.