Dopo l’acquisto di Victor Osimhen, il Napoli sembra intenzionato a guardare ancora in Francia per l’attacco. Il ds Giuntoli sta seguendo Boulaye Dia, 24enne del Reims, autore di 12 reti in 22 partite. Non solo gli azzurri, ma anche il Milan è sul senegalese. Maldini avrebbe già preso informazioni con il club transalpino. Lo riferisce Le10Sport.