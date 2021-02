Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Juventus e Inter: Conte lancia Eriksen dal 1′

È molto atteso il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter, anche dai fantallenatori che sono attenti al turnover. Occhio allora ai cambi della Juve, mentre nell’Inter c’è la sorpresa Eriksen, provato già da stamattina al posto dello squalificato Vidal. A sinistra gioca Darmian. Nella Juve in panchina Morata e Bonucci, che erano in dubbio, in tribuna Arthur e Dybala. Davanti Kulusevski con Ronaldo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

JUVENTUS – Buffon; Danilo, Demiral, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo.

INTER – Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lautaro, Lukaku