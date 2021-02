Atalanta-Napoli, i convocati di Gasperini: torna Maehle, out due titolari

Anche l’Atalanta ha diramato la sua lista di convocati per il match di Coppa Italia contro il Napoli. Torna in lista l’esterno Maehle, mentre Hateboer resta ancora fuori. Anche il difensore Romero non presente in lista per via della squalifica.

13 Mattia Caldara

