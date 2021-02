Antinelli: “Giocare a Bergamo è sempre difficile, ma l’Atalanta è stanca”

Il giornalista RAI, Alessandro Antinelli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della gara degli azzurri di domani sera contro l’Atalanta. Questo il suo pensiero:

“Secondo me Juve-Inter di questa sera è molto meno scontata di quanto si possa immaginare nel senso che il vantaggio che si è ricavata la Juve è importante però l’Inter farà la partita della vita visto che è fuori dalla Champions. Andare a giocare a Bergamo è la cosa peggiore che ti può capitare normalmente, però la leggerezza difensiva che ha mostrato l’Atalanta nelle ultime uscite secondo me fa presagire una stanchezza anche mentale perché per fare quel gioco che fa l’Atalanta devi stare con le gambe a posto e con la mente concentrata. E’ un gioco molto dispendioso. Secondo me giocare a specchio con la difesa a 3 può essere un vantaggio perché non è andata così male e le assenze ti mettono nella condizione di dover tamponare l’Atalanta quando sale. Quando l’Atalanta comincia ad alzarsi con i tre difensori oltre la metà campo poi puoi punirla in contropiede”.