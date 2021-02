Di seguito vi riportiamo gli squalificati del prossimo turno di Serie A.

Nikola Milenkovic (Fiorentina) dovrà scontare un altro turno di stop dopo l’espulsione nella gara contro il Torino. I restanti undici erano tutti diffidati e, in seguito all’ammonizione rimediata, saranno costretti a non scendere in campo:

Toloi (Atalanta), Improta (Benevento), Ionita (Benevento), Svanberg (Bologna), Amrabat (Fiorentina), Badelj (Genoa), Calabria (Milan), Tonelli (Sampdoria), Ferrari (Sassuolo), Faraoni (Verona), Zaccagni (Verona).