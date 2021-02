Semifinali Coppa Italia: tutti i diffidati che rischiano di saltare la finale

Juventus-Inter e Atalanta-Napoli, altri novanta minuti per decidere chi si affronterà in finale di Coppa Italia il prossimo 19 maggio.

Nel primo match ci sono ben 15 diffidati in totale tra le due squadre, di cui dieci soltanto in casa bianconera: Alex Sandro, Arthur, Bentancur, Bernardeschi, Chiesa, Ronaldo, Morata, De Ligt, Demiral, Rabiot. I nerazzurri che dovranno stare attenti al giallo sono: Eriksen, Brozovic, Ranocchia, Skriniar e Young.

Non saranno del match Sanchez e Vidal, che erano diffidati e dunque ammoniti nel match di andata (terminato 1-2 per i bianconeri).

Tra Atalanta e Napoli (gara di andata terminata 0-0) in totale sono cinque i calciatori che dovranno stare attenti al giallo (tra questi c’è Koulibaly che sicuramente non prenderà parte al match in quanto positivo al Covid-19), parliamo di Ilicic e Malinovskyi per i nerazzurri, di Lozano e Mario Rui per i partenopei.

Fonte: Sky Sport