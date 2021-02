Santini: “AdL ha contattato due allenatori. Gattuso non l’ha presa bene”

Fabio Santini, esperto di calciomercato, ha parlato nel corso de Il Processo, programma in onda su 7 Gold della situazione in casa Napoli, in particolare delle mosse di Aurelio De Laurentiis: “Ha distrutto la squadra, non può comportarsi in questo modo. Con il suo atteggiamento, ha minato la tranquillità della squadra. Ha contatto altri due allenatori, parlo di Walter Mazzarri e di Rafa Benitez. Gennaro Gattuso non ha certamente gradito le mosse del suo presidente, penso che De Laurentiis non abbia fatto bene”.