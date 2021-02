A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Valter De Maggio, per parlare della situazione attuale della squadra allenata da Gattuso.

“Quando l’anno scorso difendevo Ancelotti e volevo la sua permanenza tutti mi prendevano per pazzo, mi hanno massacrato. A Napoli vinci con lui, non con Gattuso che comunque stimo molto. Tutti volevano via Ancelotti e volevano Gattuso, ora succede la stessa cosa”.