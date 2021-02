Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Gianluigi Buffon non riceverà nessuno deferimento per la presunta bestemmia pronunciata durante la sfida con l’Inter della settimana scorsa. La mancata sanzione sembrerebbe giustificata dal fatto che l’esclamazione pronunciata dal portiere bianconero subito dopo il gol di Lautaro, non fosse abbastanza chiara. La Procura ha di fatto dichiarato che ciò che si sente dall’audio non è sufficientemente chiaro per procedere.