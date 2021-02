Il Mattino – Adl non vuole fare scelte azzardate, difficilmente prenderà decisioni drastiche.

L’edizione odierna de Il Mattino ha analizzato le possibili decisioni che potrebbe prendere De Laurentiis ed il rapporto che il presidente ha con Gattuso.

La testata giornalistica campana, ha sottolineato come il presidente non copie mai salti nel vuoto con scelte azzardate e che difficilmente esonererà Gattuso; De Laurentiis si fida del suo allenatore anche se è molto preoccupato per la classifica, se i risultati a fine anno non dovessero rispecchiare gli obiettivi prefissati, il patron azzurro potrebbe cambiare guida tecnica ma in questo momento il cambio è impensabile, c’è ancora fiducia.