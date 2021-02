Foschi: “Gattuso non può esser diventato stonato. Sull’interesse del Monza…”

Rino Foschi, storico dirigente del calcio italiano, ha discusso 1 Station Radio dell’interesse del Monza per Gennaro Gattuso in vista della prossima stagione: “Rino ha svolto un ottimo lavoro, non può essere diventato uno stupido, uno stonato, da un momento all’altro. Non farei un processo o un dramma su di lui. Mi auguro che finisca il campionato al Napoli. Ci sta tutto che Galliani e Berlusconi, che conoscono l’uomo Gattuso, abbiano già sondato il terreno per averlo. Se è stato interpellato ci sta e ci credo, ma che abbia preso già impegni non credo. Come uomo non lo farebbe mai fin quando ha un impegno con il Napoli”.