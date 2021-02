Europa League, restrizioni sui voli: Benfica-Arsenal si gioca in Italia!

A causa delle restrizioni sugli spostamenti tra Portogallo e Gran Bretagna, è stata spostata la sede del match tra Benfica-Arsenal, match valido per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. La UEFA ha deciso che la sfida si terrà in Italia, allo stadio Olimpico di Roma. La sfida andrà in scena giovedì prossimo a partire dalle ore 21.00.

Inoltre, l’Italia potrebbe ospitare anche il match tra Real Sociedad e Manchester United, sempre a causa delle restrizioni sugli spostamenti tra i due paesi. La UEFA sta però valutando la possibilità di far disputare il match a Torino.