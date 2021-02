Il Corriere della Sera ha parlato dell’esordio con il Crotone di Adam Ounas, attaccante di proprietà del Napoli e in prestito in Calabria.

“Svanisce come una bottiglia di acqua gassata lasciata aperta”, il commento del Corriere della Sera sulla prestazione dell’algerino, che non è partito male ma che si è poi perso durante il match, finito 4-0 in favore del Milan. Il suo voto è stato 5,5.