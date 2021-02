Bagni: “Il Napoli dovrebbe avere sei punti in più in classifica. Sarri? Ecco cosa penso”

L’ex calciatore del Napoli Salvatore Bagni ha parlato ai microfoni di Radio Marte dell’attuale situazione della squadra di Gattuso.

“Non voglio dare colpe particolari, si è ripetuta la partita contro lo Spezia e ora hai sei punti in meno in classifica. Maksimovic? Penso che i giocatori in scadenza non debbano giocare, quel passaggio non puoi sbagliarlo. La squadra ha creato molto, tira più di venti volte a partita, non so perché si diano le colpe a Gattuso”.

“Sarri? Bisogna guardare avanti altrimenti non si risolve nulla, i giocatori che aveva lui ora sono pochi, all’epoca erano al top della condizione. Il Napoli gioca bene, a Genova ha giocato bene, gli errori ci stanno. Direttore tecnico? Ci sono più problemi fuori che dentro il campo”.