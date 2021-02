Toloi, difensore dell’Atalanta, ha rilasciato le sue dichiarazioni post-partita:

“Abbiamo smesso di giocare e concesso tanto al Torino, questo non può succedere, dato che giochiamo in tutte le competizioni, ma non voglio togliere meriti al Torino.

Pensavamo al Napoli?

“Non penso, abbiamo sbagliato tanto sotto porta e ci siamo persi le marcature… ora pensiamo alla gara di Coppa…”.