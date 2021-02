SPORTMEDIASET – Ultima chance per Gattuso! Spuntano i nomi di 2 possibili sostituti

Dopo la sconfitta contro il Genoa, il Napoli è arrivato alle settima sconfitta in campionato. Secondo Sportmediaset questa settimana è decisiva per il futuro di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli. “Al presidente non è andata giù la sconfitta di ieri, ma per ora ha deciso di lasciare correre e aspettare prima di dare una sentenza definitiva sul mister. Questa settimana, quindi Atalanta in Coppa Italia e Juventus in campionato, sarà decisiva per la sorte di Rino Gattuso In caso di fallimento spuntano 2 ex che potrebbe prendere il suo posto: Rafa Benitez, preferito da De Laurentiis, e Walter Mazzarri, sostenuto dall’ambiente azzurro. De Laurentiis, pertanto, ha dato un ultimatum a Ringhio, che, se vuole restare sulla panchina azzurra, non deve sbagliare dato che non ci saranno altre occasioni”.