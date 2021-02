Secondo Sport Mediaset, il futuro di Gattuso è appeso ad un filo e ha un ultimatum di 7 giorni. ”De Laurentiis non ha gradito la sconfitta ma ha deciso di far parlare il campo. Atalanta e Juve saranno le ultime tappe di una via crucis. La distanza tra presidente e tecnico è ampia e probabilmente insanabile. Adl ha dato un’ultima chance a Gattuso, altrimenti sarà addio”.