Roma – La difesa è inguardabile, e si fa male pure Manolas

La partita contro il Genoa, persa per 2-1 dal Napoli, fornisce molti spunti tattici. Dalla poca cinicità alla poca solidità difensiva. Il Roma infatti pone l’accento su quest’ultimo aspetto. L‘assenza di Koulibaly, causa Coronavirus, ha evidenziato le evidenti carenze del reparto arretrato, e Maksimovic insieme a Mario Rui ne hanno evidenziato i punti critici dalla scarsa costruzione dal basso – elemento distintivo del Napoli in questa stagione – e le diverse palle perse in uscita. Il gol di Politano non oscura quindi questi errori troppi evidenti per tutti. Gattuso quindi dovrà lavorare su questo aspetto in vista del ritorno in campo di KK se vorrà salvare la propria panchina. A completare il quadro anche il trauma contusivo alla caviglia destra per Manolas che di certo non aiuta. All’orizzonte due impegni di alto spessore, prima Atalanta in Coppa Italia (incontro che vale la finale) e poi la partita contro la Juventus in campionato.