Repubblica – Napoli con cuore e rabbia ma questo è un ko che fa male

Due errori clamorosi condannano il Napoli, ma non quelli offensivi, quelli difensivi. Prima Maksimovic e poi Mario Rui condannano il Napoli alla settima sconfitta, ma a schierarsi contro il Napoli anche la Dea bendata, infatti gli azuzrri colpiscono due legni, i tiri vanno al vento, quasi come se fossero deviati da qualche entità nascosta e poi il rigore non concesso nel finale condanna ai turbamenti la squadra di Gattuso.

Un Napoli che bene aveva iniziato la partita, ma l’illusione di una partita tutta in discesa è durata poco, appena 10 minuti. Gli azzurri fanno fatica e dopo 15 minuti di stenti ne prendono un altro. Nel secondo tempo non basta il gol di Politano che un po’ oscura la confusione offensiva dei partenopei in campo con il 4-1-4-1. Se i demeriti del Napoli sono quelli di essere stati poco cinici e molto imprecisi, dall’altra parte c’è il merito del Genoa di aver giocato una partita perfetta con l’attenuante di avere un portiere d’élite come Perin.

Fonte: Repubblica