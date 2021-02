Prova horror di Maksimovic a Marassi, sembra un fantasma in campo

Nikola Maksimovic ha disputato una pessima gara ieri sera e il goal dell’1-0 deriva da un suo grossolano errore. Guardiamo i voti in pagella per lui:

Corriere dello Sport – Voto 4,5: Sbaglia clamorosamente nell’occasione del vantaggio genoano, sul 2-0 non esce bene su Zajc. Disastroso.

Gazzetta dello Sport – Voto 4,5: Combina un errore pazzesco sull’1-0 del Genoa, Pandev ringrazia e sigla il goal del vantaggio.

Tuttosport – Voto 5: Combina un vero e proprio pasticcio in occasione del vantaggio del Genoa.

La prova di Maksimovic non è stata brillante come di tutto il reparto difensivo. Vale per lui lo scorso discorso fatto anche per Mario Rui, il serbo non offre garanzie in questa stagione ed è al centro di un dibattito che va avanti da mesi sul rinnovo che non sembra decollare.