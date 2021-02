Prova decisamente insufficiente per Mario Rui, i voti in pagella

Mario Rui ha fornito una brutta prestazione come tutta la linea difensiva ieri a Marassi contro il Genoa. Analizziamo qui i voti in pagella dei quotidiani:

Corriere dello Sport – Voto 5: Dietro soffre le ripartenze del Genoa, in fase offensiva è molto spesso impreciso a sfavore dei compagni.

Gazzetta dello Sport – Voto 5,5 : Non riesce mai a mettere un cross utile e nel primo tempo manda spesso la palla in tribuna.

Tuttosport – Voto 5: Sbaglia tanto come in quasi tutte le partite di quest’anno, si fa ammonire nel finale per un contatto dubbio su Scamacca.

Mario Rui sembra avere poco brillantezza nelle ultime uscite e quest’anno non è la prima volta che lo si vede in difficoltà: complice in un certo senso anche la consapevolezza e la triste realtà di non avere un sostituto valido al suo posto. Ghoulam, Covid-19 o meno, non sembra poter tornare ai livelli di memoria sarriana e non offre certezze per far riposare il portoghese. Hysaj costretto sempre a fare gli straordinari a sinistra.