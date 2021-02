L’allenatore Walter Novellino, ex Napoli ai microfoni di Radio24 ha fatto un’analisi sui problemi tattici degli azzurri.

Ecco le sue parole:

“Dal punto di vista fisico il Napoli non sta benissimo e mancano dei giocatori importanti. E’ un periodo sfortunato del Napoli. I due gol sono stati regalati. Se non si può costruire da dietro, non si è obbligati a farlo”