Napoli – Con Giuntoli disavanzo più ampio nella storia recente del Napoli, Marino e Bigon avevano fatto meglio

Nell’edizione odierna di Campania Sport, sono stati messi a confronto gli operati dei 3 direttori sportivi dell’era De Laurentiis.

Numeri alla mano, con Pierpaolo Marino, considerando il rapporto tra acquisti e cessioni, il Napoli ci ha “perso” solo 7.75 milioni di euro. I calciatori comprati durante la sua gestione, inoltre, sono stati i più impiegati in assoluto, come si evince dalle statistiche di utilizzo della rosa azzurra. Riccardo Bigon è stato il migliore nel rapporto cessioni/acquisti portando 335 mln in cassa, spendendone 321, Il peggiore Cristiano Giuntoli, che ha comprato giocatori per 545 mln, vendendone solo per 139 con un netto disavanzo. Da qui arriverebbe il malcontento del presidente De Laurentiis