Il Tigres inaspettatamente approda in finale. La squadra messicana ha vinto il match inaugurale contro il Palmeiras, e vincendo per 1-0 si è guadagnato il pass per la finale del Mondiale per club. Grazie ad un gol di Gignac su rigore il Tigres si è guadagnato lopportunità di giocarsi il trofeo, domani si saprà la seconda finalista: ovvero la vincente fra Bayern Monaco e Al-Ahly.